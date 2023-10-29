Cumhuriyet’in 100. yılında İstanbul Boğazı’nda 101 pare top atışı
Cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlamaları dolayısıyla İstanbul Boğazı’nda 101 pare top atışı yapıldı.
Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü dolayısıyla Türk donanması, tarihinin en büyük resmigeçidi için hazırlıklarını tamamladı.
Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü dolayısıyla 100 savaş gemisinin yanı sıra uçak ve helikopterlerle İstanbul Boğazı’nda gerçekleştirilecek resmigeçit öncesinde, Sarayburnu’nda demirli olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en büyük savaş gemisi milli üretim TCG Anadolu’da basın brifingi düzenlendi.
Öte yandan Cumhuriyetin 100’üncü yılı kutlamaları dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda 101 pare top atışı yapıldı.