Cumhuriyet’in 100. yılında Recep Tayyip Erdoğan Sergisi…

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın İstanbul'daki Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri dikkat çekiyor.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhuriyet’in 100. yılının etkinleri kapsamında İstanbul’un farklı noktalarına standlar ve dijital sergiler alanları kurdu.

Üsküdar Meydanı’nda açılan “Recep Tayyip Erdoğan Özel Sergisi”nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın döneminde, hayata geçirilen projeler dijital deneyim alanında gösteriliyor.

Sergideki dijital ekranlarda, “Huzurun yüzyılı”, “Ulaştırmanın yüzyılı”, “Eğitimin yüzyılı”, “Üretimin yüzyılı”, “Gücün yüzyılı”, “Savunmanın yüzyılı”, “Bilimin yüzyılı”, “Enerjinin yüzyılı”, “Şefkatin yüzyılı” ve “Sağlığın yüzyılı” ile “Togg kilometre taşları” ve “Maziden Atiye” konulu gösterimler de yer alıyor.

Beyoğlu Taksim’de, Atatürk Kültür Merkezi’nin önüne kurulan “Maziden Atiye Türkiye Yüzyılı” gösterim alanında ise su perdesi, su şovu ve üç boyutlu içeriklerin yayınlandığı ekranlarla geçmişten bugüne “Türkiye Yüzyılı” vizyonu interaktif ve teknolojik bir deneyimle vatandaşlara anlatılıyor.

Taksim Gezi Parkı’nın önüne kurulan dev ekranda da “Türkiye Yüzyılı” resmi logosundan esinlenilerek hazırlanan “Türkiye Yüzyılı Enstalasyonu” ile 100. yıl içerikleri vatandaşların ilgisine sunuluyor.

Bakırköy Özgürlük Meydanı’na kurulan dev ekranda ise Cumhuriyet’in yüzüncü yılına özel görsel içerikler ziyaretçilere aktarılıyor.



Türkiye’nin yüz yılını anlatan gösterimlerin yapıldığı etkinlik alanı gün boyu ziyaret edilebiliyor.

“Recep Tayyip Erdoğan Özel Sergisi”, “Maziden Atiye Türkiye Yüzyılı'” gösterim alanı ve “Türkiye Yüzyılı Enstalasyonu” 8 Kasım, “Türkiye Yüzyılı Monolithi” ve “Boğaz’da 100. Yıl Gezici Yüzer İskelesi” ise 1 Kasım’a kadar 10.00-00.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.