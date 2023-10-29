Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Atatürk’ün huzurunda

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı için ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Erdoğan başkanlığındaki devlet erkânı, Türkiye'nin kurucusu Atatürk'ün huzuruna çıktı.

Sozcu.com.tr

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Anıtkabir’de Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen törene Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kuvvet komutanları, bakanlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldı.

“100’ÜNCÜ YILA ULAŞMANIN SEVİNCİNİ YAŞIYORUZ”

Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ne şu satırları kaleme aldı:

“Aziz Atatürk, milletçe en büyük sevincim dediğin Cumhuriyet’in 100.yılına ulaşmanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Her bir anı ülkemize ve milletimize hizmetle geçen 21 yıllık iktidarımız döneminde emanetinize hakkıyla sahip çıkmaya çalıştık. Türkiye’yi, tarihinin yatırım hamleleriyle buluşturmuş bir yönetim olarak, Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı ile taçlandırmakta kararlıyız. Cumhuriyetimiz, hiç olmadığı kadar güvendedir, emin ve ehil ellerdedir. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun.”