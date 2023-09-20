Damada ballı bir ihale daha!

Deprem ihalesi, AKP’li başkan yardımcısı Özçelik’in damadı Ekşi’ye verildi.

Deniz AYHAN

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Türkiye'yi yıkan 6 Şubat depremlerinin ardından deprem konutlarının adresi AKP'li isimler olmaya devam ediyor.

Daha önce Adıyaman'da deprem konutları ihalesini 2 milyar 811 milyon TL'ye TOKİ Eski Başkan Yardımcısı ve AKP'li Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik'in damadı Mücahit Hamza Ekşi'nin şirketi AHES İnşaat almıştı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 8 Mayıs 2023'te ihaleye çıkarak Kahramanmaraş 18. etap kırsal 801 deprem konutu ile 235 ahır yaptıracağını duyurdu. İhaleye iki firma geçerli teklif sundu. Aynı şirket ihaleyi Milenyum Şirketi ortaklığı ile yapacak, konutların bedeli 2 milyar 468 milyon 500 bin TL. olacak.

5 MİLYON TL BAĞIŞLAMIŞLARDI

AHES İnşaat firmasının kurucusu AKP'li Mehmet Özçelik'in damadı Mücahit Hamza Ekşi. Özçelik kızı Büşra Özçelik, Mücahit Hamza Ekşi ile 2017'de dünya evine girmişti.

Mücahit Hamza Ekşi aynı zamanda Eski İstanbul Kızılay İl Başkanı ve AKP'den milletvekili aday adayı Kadem Ekşi'nin kurucusu olduğu Ekşioğlu Vakfı'nın yönetim kurulu üyesi. Ekşi'nin babası Süleyman Ekşi Türkiye Tek Yürek kampanyasına 5 milyon TL bağışlamıştı.