Damda oynayan Fatma’ya kurşun isabet etti

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada sesleri duyup, evinin damından sokağa bakan Suriye uyruklu Fatma el-Ahmed Risvadi (6), isabet eden kurşunla ile ağır yaralandı.

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Olay, saat 14.30 sıralarında Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 1147. Sokak’ta meydana geldi. Husumetli 2 grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tabancalar ile ateş açtı. Bu sırada evinin damında oynayıp, sesleri duyunca sokağa bakmaya çalışan Fatma el-Ahmed Risvadi’nin boyuna kurşun isabet etti.

Fatma kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin kıyafetleri ile tampon yaptığı küçük kız, motosiklet ile Yüreğir Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Fatma’nın annesi Sevsen Risvadi de kızını kanlar içinde görünce gözyaşlarına boğuldu. Küçük kızın durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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