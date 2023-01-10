Davetsiz misafir baş köşede…

Erzurum Valisi Okay Memiş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kentteki medya mensuplarıyla Öğretmenevi'nde bir araya geldi. Toplantının 'davetsiz misafiri' ise AKP Kadın Kolları Başkanı Ayşe Deniz Çelik oldu.

Orhan BOZKURT

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Erzurum Valisi Okay Memiş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kentteki medya mensuplarıyla Öğretmenevi’nde bir araya geldi.

Vali Okay Memiş'in kentteki yatırımlarla ilgili açıklamalarda bulunduğu toplantının sonlarına doğru salona AKP Kadın Kolları Başkanı Ayşe Deniz Çelik ve yönetimi girdi.

Başkan Çelik, şaşkın bakışlar arasında baş köşeye otururken, yönetimindeki kadınlar ise hemen arkasındaki masada yer aldı. Çelik’in, Vali Memiş’in düzenlediği toplantıya davetli olmadığı öğrenildi.

“MİLLETVEKİLİ OLMAK GİBİ BİR HIRSIM YOK”

AKP’li Çelik’in Vali Memiş’in açıklamalarını gülerek izlemesi dikkat çekti. Bu sırada Vali Okay Memiş, seçimlerde milletvekili adayı olup olmayacağı yönündeki bir soruyu ise şöyle yanıtladı:

“Eğer siyasetten maksat vatandaşa hizmet etmekse valilik görevinde vatandaşımıza hizmet etmeye gayret ediyorum. Milletvekili olma gibi bir hırsım yok. Benim bu ülkenin insanına hizmet etme çabam var. Bu hizmetin yöntemlerinden biri siyaset, diğeri bürokrat. Valilik görevini yaparken de hizmet için gereken çabanın içerisindeyim. Böyle bir şeyin konuşulması gurur verici. Çok hassas bir konu. Bir teveccüh olabilir. Ben bunu büyüklerimizin takdirine bırakabilirim. Zamanın ne getireceğini bilmiyorum. Allah bana vatandaşlarımıza en iyi hizmetlerini verebilmenin imkanını versin. Şahsım için böyle bir talebim olmaz.”

“GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLAYALIM İSTEDİK”

Öte yandan Ayşe Deniz Çelik ise Vali Memiş’in basın toplantısına katılmasını, “Gazeteciler günü nedeni ile gazetecileri ziyaret ediyorduk. Tüm basın mensuplarının burada olduğunu öğrenince gelip bu özel günlerini kutlayalım istedik” diye açıkladı.