Abone Ol

Davutoğlu: Bahçeli, Erdoğan ve Soylu hala sessiz

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in cinayetine sessiz kalınmasına tepki gösteren Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, "Bahçeli, Erdoğan ve Soylu hala sessiz. Neyi bekliyorsunuz? Siz konuşana kadar, her hafta soracağım" ifadelerini paylaştı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Davutoğlu: Bahçeli, Erdoğan ve Soylu hala sessiz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in cinayetiyle ilgili iktidarın sessizliğine dikkat çektiği paylaşımlarına devam ediyor.

Davutoğlu, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Sinan Ateş’in Ankara’nın göbeğinde hain bir suikast sonucu öldürülmesinin üzerinden 28 gün yani 672 saat geçti. Bahçeli, Erdoğan ve Soylu hala sessiz. Neyi bekliyorsunuz? Siz konuşana kadar, her hafta soracağım”

Sinan Ateş'in eşinden, MHP'li Semih Yalçın'a sert sözlerİlginizi ÇekebilirSinan Ateş'in eşinden, MHP'li Semih Yalçın'a sert sözlerMeral Akşener'den Erdoğan'a 'Sinan Ateş' cinayeti tepkisiİlginizi ÇekebilirMeral Akşener'den Erdoğan'a 'Sinan Ateş' cinayeti tepkisi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam