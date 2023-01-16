Davutoğlu: Erdoğan ile Bahçeli’nin oyununu bozduk

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Biz altı siyasi lider omuz omuza verdik, Erdoğan ile Bahçeli'nin oyununu bozduk. Milleti birleştirmeye çalışıyoruz" dedi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Tuzla İlçe Başkanlığı’nca düzenlenen üye katılım töreninde konuştu.

Altılı Masa’yla ilgili açıklamasının çarpıtıldığını belirten Ahmet Davutoğlu, “Hep beraber saldırıya başladılar. Sanki biz saldırıdan korkacakmışız gibi. Hodri meydan” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Altılı Masa’yla ilgili açıklamalarına dikkati çeken Davutoğlu, şöyle devam etti:

“Biz altı siyasi lider omuz omuza verdik, Erdoğan ile Bahçeli’nin oyununu bozduk. Milleti birleştirmeye çalışıyoruz. Sayın Erdoğan bundan rahatsız. O istiyor ki bir tarafta Erdoğan, Bahçeli, Perinçek koalisyonu olsun karşısında da onları kutuplaştıran bir yapı olsun. Altılı masa ile biz bu oyunu bozduk.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisine yönelik destek açıklamalarına değinen Davutoğlu, “Tam da böylesine bir tablo içinde, bütün oklar doğrudan bize yöneltilmişken çıkıp ‘Sayın Davutoğlu doğru söylüyor. Birlikte yöneteceğiz’ dediği için, masanın onuruna sahip çıktığı için teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

AHMET DAVUTOĞLU NE DEMİŞTİ?

Ahmet Davutoğlu, katıldığı bir TV canlı yayınında kendi adaylarının cumhurbaşkanı seçilmesi halinde yaşanabilecek fikir ayrılıklarına ilişkin ise şunları söylemişti:

“Cumhurbaşkanı önemli bir kuruma atama yapmak isteyecek, tek başına… “Bir dakika” diyeceğiz, yok. Kim, nedir bu önemli kurumlar? Devletin üst düzey güvenlik ve ekonomi kurumlarına ortak atama yapılacak yani hepimizin imzasıyla. Dese ki “Yok ben şunu arkadaşı atıyorum.” “Bir dakika, baştan konuşmuştuk, evet senin cumhurbaşkanı olarak yetkin olabilir ama bizim kurallarımız bu.” Bu metin burada var.