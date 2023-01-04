Davutoğlu: Memuru ve emekliyi yoksulluğa mahkum ettiniz

Memur ve emekliye yapılan yüzde 30'luk zamla ilgili açıklamada bulunan Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, "Mevcut enflasyon ortamında bu artış yok hükmündedir. Memuru ve emekliyi yoksulluğa mahkum ettiniz" dedi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memur ve emekli maaşlarına bir gün arayla ilave zam duyurmasına tepki göstererek, yapılan artışın yetersiz olduğu görüşünü paylaştı.

Sosyal medya paylaşımında bulunan Davutoğlu, şunları söyledi:

“Ciddiyetsiz devlet yönetiminde son perde: Zam oranı ”ekonomist” zatın gönlüne göre değişiyor; böyle ciddiyetsiz devlet yönetimi olur mu? Dalga mı geçiyorsunuz? Mevcut enflasyon ortamında bu artış yok hükmündedir. Memuru ve emekliyi yoksulluğa mahkum ettiniz.“

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