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Davutoğlu; Özel, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu’nu aradı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kurultay ve Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla yaptığı görüşmelerde kurultay süreciyle ilgili hayırlı olsun temennilerini iletti.

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Davutoğlu; Özel, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu’nu aradı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP 38’inci Olağan Kurultayı dolayısıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kurultay ve Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP’nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Davutoğlu, görüşmelerde CHP 38’inci Olağan Kurultay’ı ve genel başkan seçiminin hayırlı olması temennilerini iletti. (DHA)

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