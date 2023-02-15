Davutoğlu: Seçim erteleme senaryoları ile sivil bir darbeye kalkışmayın!

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, seçim tarihi tartışmalarıyla ilgili iktidara seslenerek, "Millet acılar içindeyken seçim erteleme senaryoları ile sivil bir darbeye kalkışmayın! Tehdit etmeyin! Tezgah kurmayın, işinizi yapın!" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulunarak iktidara seslendi.

“BIKTIK SİZİN TEHDİTLERİNİZDEN”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarını tek tek değerlendiren Davutoğlu, şöyle konuştu:

* “Acıyla yüreğimizin dağlandığı bir günde bugün iki iktidar sahiplerinin konuşmalarını dinledik. Onların açıklama yapmalarını bekledik. Önce Bahçeli konuştu. Yine aynı öfkeli surat. Yine aynı nefret dili. Yine aynı tehditler. Oraya halkımıza yardım için giden sivil toplum kuruluşlarını, gönüllüleri tehdit etti.

* Sayın Bahçeli bıktık sizin tehditlerinizden, bıktık sizin öfkeli yüzünüzden. Milletimiz artık daha farklı bir siyaset bekliyor. Acı gününde dahi başkalarını tehdit eden bir siyasi lider yüzü görmek istemiyor…

* Sayın Erdoğan da tehdit etti. ‘Not tutuyoruz’ dedi. Evet sayın Erdoğan, biz de not tutuyoruz. Şu acılar geçsin, bu notları karşılıklı olarak paylaşacağız ve milletimiz karar verecek kimin haklı kimin haksız olduğunu…”

SEÇİM TARİHİ AÇIKLAMASI

Uzaktan eğitim kararının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Davutoğlu, üniversitelerin kapatılmaması gerektiğini söyledi.

Seçim tarihiyle ilgili yapılan açıklamalara da değinen Davutoğlu, şöyle devam etti:

* “Sizin bir yıl süre talebinizle başlayan ve size yakın medya mensuplarının, gazetecilerin ve bazı siyasetçilerin teşvik etmesiyle tırmanan seçim spekülasyonları… Böyle bir acı dönemde seçimi erteleyerek bir mühlet daha iktidarda kalma çabanız, millete yapılabilecek en büyük zulümdür.

* Biz böyle bir acı dönemde seçimi zihnimizden bile geçirmeyiz, günü geldiğinde yapılır. Ama siz ve sizin yakınınızdakiler, doğrudan ifadelerle seçimin ertelenmesi senaryolarını gündeme getiriyorlar. Yapmayın!

* Anayasal şartları çiğneyerek alacağınız her karar, Yüksek Seçim Kurulu’nu kullanarak yönlendireceğiniz her adım sivil bir darbe niteliği taşıyacaktır.”

Davutoğlu, sosyal medya paylaşımına “Ey iktidar sahipleri! Üniversiteleri kapatmayın! Millet acılar içindeyken seçim erteleme senaryoları ile sivil bir darbeye kalkışmayın! Tehdit etmeyin! Tezgah kurmayın, işinizi yapın!” notunu düştü.

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu: Seçim zamanında yapılacak!

İlginizi Çekebilir CHP'li Altay'dan seçim açıklaması