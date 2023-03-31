Davutoğlu: YSK Anayasa’yı çiğnedi

SÖZCÜ Televizyonu Ana Haber Bülteni'nde Fatih Portakal’ın konuğu olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “YSK, Anayasa'yı çiğnedi. Kendi yaptıkları hatayı YSK'yı kullanarak örtmeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

Sozcu.com.tr

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, SÖZCÜ Televizyonu Ana Haber Bülteni’nde Fatih Portakal'ın konuğu oldu.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en büyük zararı din algısına verdiğini belirterek “Erdoğan’ın şuan verdiği en büyük zarar din algısına verdiği tahribattır. Erdoğan’ın yaptığı hataları müslümanlığa, Bahçeli’nin yaptığı hataları milliyetçiliğe bağlamayın. Bu hatalar bu kişilerin hatalarıdır. Asla İslam dini ile ilgili yanlış algıya sebebiyet vermemeli, asla bir camiayı topluca suçlayıcı olmamalı. Bugün eğer gençler deizme, ateizme yöneliyorsa bunun sebebi gördükleri kötü örneklerdir” ifadelerini kullandı.

“SİNAN ATEŞ DOSYASINI AÇACAĞIZ”

Öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine de değinen Davutoğlu iktidara geldikleri gün bu dosyayı açacaklarını belirterek “Türkiye hukuk devleti mi sorusunun şüpheyle karşılandığı bir olaydır Sinan Ateş olayı… Bunu aramızda konuştuk. Sayın Akşener’le, Sayın Kılıçdaroğlu’yla, Sayın Karamollaoğlu’yla, Sayın Babacan ve Sayın Uysal’la geldiğimiz gün Sinan Ateş dosyasını açacağız. Kimse buradan kaçamayacak. Eğer biz buna prim verirsek ülkede hukuk olmaz. Kimse sokağa çıkma cesaretinde bulunamaz. Bunun hesabı görülecek” diye konuştu.

“YSK ANAYASA'YI ÇİĞNEDİ”

Erdoğan'ın adaylığı konusunda Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Anayasa'yı çiğnediğini belirten Davutoğlu, “YSK Anayasa’yı çiğnedi. Kendi yaptıkları hatayı YSK’yı kullanarak örtmeye çalışıyorlar. Erdoğan, 2019 seçimlerini iptal etme kararını neye dayandırıyorsa bu seçimlerde aday olmasını da ona dayandırıyor” diye konuştu.

Asgari ücrete zam yapacaklarının da altını çizen Davutoğlu, “Hukuk yoksa ekonomi yoktur. Demokrasi yoksa ekonomik kaynaklar bir grubun elinde toplanır. Geldiğimizde vergiler yeniden yapılandırılacak. Asgari ücrete zam şart. Şuan Avrupa’nın en düşük asgari ücreti bizde. Açlık sınırından daha düşük asgari ücret, asgari ücret değildir. Enflasyon bu kadar yüksekse ne kadar asgari ücret verirsen ver” ifadelerini kullandı.

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