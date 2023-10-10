Davutoğlu’ndan Bahçeli’ye teşekkür telefonu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM’de yaşanan ‘koltuk’ kriziyle ilgili olarak çözüm sunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi arayarak teşekkür etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Gelecek Partisi'nden yapılan açıklamada görüşmeye ilişkin olarak şu bilgi verildi:

“Sayın Davutoğlu Sayın Bahçeli'ye Saadet-Gelecek Meclis Grubunun TBMM Genel Kurulunda oturma düzeni ile ilgili eşitlik ilkesine dayalı haklı talebinin yerine getirilmemesi dolayısıyla ortaya çıkan sorunun MHP sıralarından feragat ederek yer vermek suretiyle aşılmasında gösterdiği siyasi olgunluk ve nezaket için teşekkürlerini iletmiş, MHP lideri Sayın Bahçeli ise görüşmeden duyduğu memnuniyeti ifade ederek MHP grubunun TBMM bünyesinde Gelecek-Saadet Grubu ile temas ve işbirliği içinde olacağını vurgulamıştır.”

Grubun TBMM Genel Kurulunda oturacağı yerle ilgili sorun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin devreye girmesiyle çözülmüştü. Gruba, MHP’nin oturduğu ön sıradaki 4 koltuktan ikisi verilmişti.