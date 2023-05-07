Davutoğlu’ndan Bahçeli’ye yanıt: Topunuz mermi olsanız ne yazarsınız ya

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “Kılıçdaroğlu’nun ittifak ortakları ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar ya da vücutlarına mermi alırlar” sözlerine sert tepki...

Selami AYDIN

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde partililer ve seçmenlerle buluştu.

Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin “Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortakları ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar ya da vücutlarına mermi alırlar” sözlerine tepki gösterdi:

SEN KİMSİN DE ALLAH’TAN TALİMAT ALIYORSUN

– Ya bir de şu söze bakın garabete. Efendim biz Kandil'den talimat alıyormuşuz onlar Allah'tan talimat alıyormuş. Bir Müslüman ben Allah'tan talimat alıyorum der mi ya. Hazreti peygamberle birlikte Allahu Teâlâ'nın haber gönderdiği başka bir kul yoktur. Sen kimsin de Allah'tan talimat alıyorsun ve nasıl alıyorsun. Bunu FETÖ yapıyordu FETÖ. Bize dinimizi öğretmesinler, biz onlara İslam'ı da öğretiriz tarihi de insan olmayı da öğretiriz. İtikadı bozuldu bunların. Çünkü kendilerini insan üstü gördüler.

BAHÇELİ BİZİ TEHDİT ETMİŞ

– Seçime bir hafta kala Bahçeli'den bir ses geldi dün. Özellikle buradan kendisine seslenmek istiyorum, biz Millet İttifakı mensuplarını mermiyle tehdit etti. Müebbet ya da mermi… Allah aşkına topunuz mermi olsanız ne yazarsınız ya. Yeter artık ya. Türkiye'de yabancı bir istilacı yok ama vatan topraklarını istila edenler var… Bahçeli bizi tehdit etmiş. Bu geri tepecek millet bunu görür.

27 MAYIS’IN HORTLAMASI

– Tarih 1961, 27 Mayıs olmuş. Demokrat Parti yargılanıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimine gidilecek. Ali Fuat Başgil, İstiklal Savaşı'nda bulunmuş kahraman bir insan. Cumhurbaşkanlığına aday olması söylenir. Ve o sırada Ankara'ya çağrılır. Görüşmede masanın üzerine bir subay 27 Mayıs darbecisi tabanca koyar, çekileceksiniz adaylıktan der. Bahçeli'nin yaptığı budur. Bahçeli'nin yaptığı 27 Mayıs'ın bu yönteminin hortlamasıdır.

MİLLETİMİZDEN KOPUKSUN

– Ama 27 Mayısçıların tarih önünde yargılanmasından, millet önüne çıkamamasından farksız bir sonuç beklemiyor Bahçeli'yi. 1983 seçimlerine giderken darbeci Evren, seçimden birkaç gün önce çıktı Turgut Sunalp'e oy verin dedi. Millet gitti rahmetli Özal'ı seçti. Ya Bahçeli, senin yaşın yetiyor bunları bilmeye de sen dizi seyretmekten fırsat bulmuyorsun, sen bizim tarihimizi bilmezsin, demokrasi mücadelemizi bilmezsin, bizim milletimizden kopuksun.

ELİNİZDEN NE GELİYORSA YAPIN

– Ankara'daki evinden çıkmazsın. Kim gördü seni Anadolu sathında. Osmaniye'ye gittiğimde babasının cenazesine bile gelmediği söylendi. Babasının cenazesini bilemem o ayrı ama Osmaniyeliler gelmediğini söylüyor senin. Milletten kopuk olanlar millete talimat veremez. Elinizden ne geliyorsa yapın biz korksaydık bu yola çıkmazdık.

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