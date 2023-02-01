Davutoğlu’ndan Erdoğan’a sert sözler: Düşmüşsün

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Genel Kurul'a katılmayan milletvekillerine serzenişte bulunan Erdoğan'a seslendi: Ehliyet ve şahsiyet sahibi kadrolardan toplanamayan milletvekili grubuna kadar düşmüşsün.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında kameralar önünde Genel Kurul’a katılmayan milletvekillerine tepki göstererek, “Bu millet hakkını size helal etmez. Eğer kim gelmediyse ben de onlara hakkımı helal etmiyorum. Eğer hakkıyla görevini yerine getirmiyorsan bu millet sana hakkını helal etmez. Ve aldığınız maaşlar haramdır, haram. Bunu da böyle bilin” dedi.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından Erdoğan'a seslenerek, “Kendi grubunu toplamakta bile acziyet gösteren bir genel başkan, altı liderin ekipleriyle birlikte sergiledikleri ortak çalışma kültürünü ve disiplinini anlayamaz” paylaşımında bulundu.

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