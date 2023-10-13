Davutoğlu’ndan Erdoğan’a yeşil ışık: İyi bir aday etrafında anlaşabiliriz

5 ay önce yapılan Genel seçimlerde CHP listesinden TBMM'ye 10 vekil gönderen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Cumhur İttifakı'nın kapısı açıktır” sözlerine sinyal yaktı. Davutoğlu, "İyi bir aday etrafından şu veya bu parti ile anlaşabiliriz." dedi.

Müslüm EVCİ

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bir dizi ziyaretleri kapsamında memleketi Konya'ya geldi. Davutoğlu, bir otelin toplantı salonunda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

“HERKESLE GÖRÜŞÜRÜZ”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçimlere ilişkin muhalefet partilerine yönelik “Cumhur İttifakı'nın kapısı herkese açıktır” sözlerinin sorulması üzerine Davutoğlu, herkesle görüşebilecekleri yanıtını verdi. Davutoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cumhurbaşkanı İYİ Parti'yi zikrederek davet yaptı. Biz zaten Cumhur İttifakı'nın teklif ettiği siyaset modeline karşı olduğumuz için parti kurduk. Herhangi bir parti ya da lider bizimle görüşmek isterse her zaman kapımız açık ve her zaman görüşürüz.

AK Parti'deki insanlar da geçmişte beraber olduğumuz insanlar. Ama nihayetinde onlar selam vermezse bile biz selam almaktan çekinmeyiz. Dolaysıyla belirli bazı konularda iş birliği için herkesle görüşürüz.

İttifak meselesi ise ilke meselesidir. Yerel seçimlerde ittifak meselesinde ise her il, ilçe ve belde ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir. İyi bir aday etrafından şu veya bu parti ile anlaşabiliriz. Ama genel ittifak konusunda ise, şu ana kadar yapılan yanlışların terkedilmesi, o yanlışların tekrarlanmayacağına dair teminat verilmesi ve sonrada bu ittifakın nereye gideceğini konuşmak gerekir” dedi.

“BARIŞ OLACAKSA ONURLA OLACAK”

İsrail ile Gazze'deki gruplar arasında 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalara ilişkin konuşan, Filistin'in yanında olduklarını belirten Davutoğlu şunları söyledi:

“Bütün Arap ülkeleri İsrail tarafına geçti. Hadi onlar anlamıyor da cumartesi günü bu olaylar başladığında ‘Filistin’in yanındayız' diyemeyen iktidar anlayabiliyor mu? Bütün bir sosyal medyada yerleşen troller üzerimize saldırdı.

Tekrar aklıselim ile düşünmeye çağırıyorum. Filistin’i değerlendirmeden, onların kendi topraklarına sahip çıkma hakkını göz ardı ederek Filistin’i eleştirme yapılmaz. Filistin davasının arkasındaydım, şimdi de arkasındayım. Gazze İsrail toprağı değil. Barış olacaksa onurla olacak. Saygı görmek isteyen saygı gösterecek.

Konya’dan sesleniyorum; gün Filistinli kardeşlerimize sahip çıkma günüdür, Mescidi Aksa’ya sahip çıkma günüdür. Bu konuda doğru adım attıkları sürece iktidarın ve sayın Erdoğan’ın yanındayız. Ama aksi hal olursa sabah kalkar Filistin deriz akşam yatar Filistin deriz. Üzerlerine düşen görevi yapmak zorundalar.”

“EMEKLİLERİN HAKKINI KORUMAK İÇİN SONUNA KADAR DİRENECEĞİZ”

Emeklilere tek seferlik verilecek olan 5 bin lira ikramiye konusuna da değinen Davutoğu, “Erdoğan aylardır emeklilerin durumunu düzelteceklerini söylüyor. Ama dilenciye sadaka verir gibi tek seferliğine 5 bin lira ödeyeceklerini açıkladı. Önümüzdeki hafta torba yasayla getireceklermiş. Arkadaşlarımıza sonuna kadar direneceksiniz dedim. Mecliste, plan bütçe komisyonunda emeklilerin hakkını korumak için sonuna kadar direneceksiniz. Emeklilere yapılan bu zulme karşı Meclis’te nasıl faaliyet gösterilmesi gerekiyorsa yapacağız. Kur korumalıya verdikleri paraları vergilendirseler emekliye ne zamlar yaparlardı” dedi.

“YENİ BAKAN ESKİ BAKANIN RESİM ÇEKTİRDİĞİ HERKESİN ÜSTÜNE GİTTİ”

“Eski İçişleri Bakanının resim çektirdiği herkes tutuklanmaya başladı” diyen Ahmet Davutoğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Şimdi Konya'da yoldan geçen birisi bakanların isimlerini sayamaz ama organize suç örgütlerini sayar. Yeni İçişleri Bakanı cesur bir tavırla eski İçişleri Bakanının resim çektirdiği herkesin üstüne gitti. Ülkenin güvenlikten ziyade başka sorunları da var. Eğitimde öğrencilere bedava yemek verilecekti ama ortada yok.

Öğrenciler yurt bulamıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan mülakatı kaldıracağız demişti ama yeni Milli Eğitim Bakanı ise, ‘Mülakatı mülakat gibi yapacağız' dedi. Daha önceki yapılanları öğrencilere müsamere gibi mi yapıyordunuz? Devlette ciddiyet kalmamış.

Devlette ahlak kalmamış. Gelecek Partisi olarak milletin sesi olmak için parlamentodayız. Ben siyasette ego kibirle hareket etmem. 7 yıldır baskı altındayım ama Toros Dağları’nda büyüdüm, o dağlar kadar başım dik kimseye hesap vermem. Önümüzdeki dönemde yapıcı bir muhalefet izleyeceğiz.”