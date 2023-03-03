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Davutoğlu’ndan kurmaylarına çağrı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in açıklamaları sonrası genel başkan yardımcılarını toplantıya çağırdı.

Yayınlanma: 16:56 - 03 Mart 2023 Güncellenme:
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Davutoğlu’ndan kurmaylarına çağrı

Dün gerçekleştirilen son Altılı Masa toplantısı sonrası liderler anlaşmaya vardığını açıklamış, cumhurbaşkanı adayının 6 Mart Pazartesi günü ilan edileceğini deklare etmişlerdi.

Bugün öğlen saatlerinde bir açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklemeyeceklerini belirterek Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulundu.

Akşener'in bu çıkışı sonrası partiler birer birer yetkili kurullarını toplantıya çağırırken Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun da genel başkan yardımcılarını toplantıya davet etti.

Gelecek Partisi Başkanlık Kurulu  yarın saat 11.00'de parti genel merkezinde bir araya gelerek yaşanan son gelişmeler doğrultusunda Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı konusunu masaya yatıracak.

HDP DE YARIN TOPLANIYOR

HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), yarın olağanüstü toplanacak. Partiden yapılan açıklamada, MYK’nin son siyasi gelişmeleri değerlendirmek üzere yarın saat 14.00’te olağanüstü toplanacağı bildirildi.

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