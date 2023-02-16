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Davutoğlu’ndan tepki: Son derece sakıncalı bir karar…

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, başta Pazarcık ve Kilis olmak üzere deprem bölgesindeki bazı il ve ilçelerden enkaz kaldırma kararı alındığı ve arama kurtarma faaliyetlerine son verildiğine yönelik bilgiler geldiğini ifade ederek, “Bu son derece sakıncalı bir karardır” dedi.

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Kahramanmaraş ili Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan Merkezli 7.6 büyüklüğündeki iki depremin 11. gününde bazı deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı iddia edildi.

DAVUTOĞLU: SON DERECE SAKINCALI BİR KARARDIR

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, başta Pazarcık ve Kilis olmak üzere deprem bölgesindeki bazı il ve ilçelerden enkaz kaldırma kararı alındığı ve arama kurtarma faaliyetlerine son verildiğine yönelik bilgiler geldiğini ifade ederek, “Bu son derece sakıncalı bir karardır” dedi.

“Üç önemli gerekçeyle enkaz kaldırma çalışmalarına hemen başlamayın!” diye seslenen Davutoğlu, bu gerekçeleri şöyle açıkladı:

  • Hala enkaz altında canlı vatandaşlarımız olabilir.
  • Cenazelerin vücut bütünlüğü bozulmadan ailelere teslim edilmeli.
  • Sorumluların ceza almasını sağlayacak deliller ortadan kaybolmamalı.
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