Dayısına ateş etti, annesini ağır yaraladı

Adana'da kavga ettiği dayısına tabancayla ateş açan B.A. (17), araya giren annesi Mine A.'yı (40) kazara başından vurarak ağır yaraladı. Olayın ardından kaçan B.A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Mahallesi’nde meydana geldi. B.A., iddiaya göre evde dayısı Kadir D. (36) ile tartışmaya başladı.

ANNE ARAYA GİRMEYE ÇALIŞTI

Dayı-yeğen arasındaki tartışma, kavga dönüşüp, sokağa taştı. Kavga sırasında B.A., tabancayla dayısına ateş açmaya başladı. Oğlunun, kardeşini kolundan yaraladığı gören Mine A., araya girmeye çalıştı.

BAŞINDAN VURULDU

Bu sırada B.A.’nın silahından çıkan kurşunlardan biri, kavgayı aralamak için araya giren annesi Mine A.’nın başına isabet etti.

Ağır yaralanan Mine A. ile kolundan yaralı kardeşi Kadir D., yakınları tarafından Adana Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Kadir D., ayakta tedavi edilirken, kalbi duran ve tekrar çalıştırılan Mine A. ise yoğun bakım ünitesine alındı.

Olayın ardından kaçan ve daha önceden suç kayıtları olduğu öğrenilen B.A.’yı yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor. (DHA)

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