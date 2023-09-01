DBP Eş Genel Başkanı Aydeniz ile polis müdürü arasında tartışma

Diyarbakır'da 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla düzenlenen mitingde Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Yeşil Sol Parti (YSP) Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz ile polis müdürü arasında tartışma yaşandı.

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Yeşil Sol Parti (YSP) ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bulunan İstasyon Meydanı’nda ‘Toplumsal barış için eşit ve özgür yaşam’ sloganıyla miting düzenlendi.

Mitinge katılanlar polis kontrolünden geçtikten sonra alana alınırken, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Yeşil Sol Parti Eş Genel Başkanı Salihe Aydeniz ile polis müdürü arasında tartışma yaşandı.

“POLİSLERE VE DEVLETİN MÜMESSİLLERİNE NASIL YAKLAŞTIĞINIZI GÖRDÜK”

Polis müdürünün Aydeniz’e yönelik kullandığı “Hanımefendi, geçebilirsiniz” sözüne sinirlenen Aydeniz, “Hanımefendi değil. Lütfen bu tarzınızdan vazgeçin. Siz nazik olun, polislerinize ne emir vereceksiniz verin. Eş genel başkana nasıl davranması gerektiğini bilsin” dedi.

Bu sözler üzerine polis müdürü de “Sizin polislere ve devletin mümessillerine nasıl yaklaştığınızı gördük” dedi. Aydeniz’in bölgeden ayrılmasının ardından tartışma sonlandı. (DHA)