Dehşet: Öldürülmüş, parçalara ayrılmış, yakılmış

Bitlis'in Güroymak ilçesinde hakkında kayıp ihbarı olan Türk ve Alman vatandaşı N.G.'nin (42), öldürülüp, yakıldıktan sonra boş araziye atılmış parçalanmış cesedi bulundu. Olayla ilgili birlikte yaşadığı kadın, kadının annesi, babası ve 2 kardeşi gözaltına alınırken, N.G.'nin, birlikte yaşadığı kadının kardeşi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü, cesedinin ise parçalara ayrılıp, yakıldığı ortaya çıktı.

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Bitlis’in Güroymak ilçesinde dünyaya gelen ve Alman vatandaşlığı da bulunan N.G., 20 Ekim’de ilçeye bağlı Aşağıkolbaşı köyünde birlikte yaşadığı kadının ailesinin evinden ayrıldı. Uzun süre N.G.’den haber alamayan yakınları, 25 Ekim’de Güroymak İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), N.G.’nin birlikte yaşadığı kadının ailesinin Güroymak ve Tatvan’daki evlerinde ve bahçelerinde, Van İl Jandarma Komutanlığı’na ait kadavra köpeği ve Yeraltı Görüntüleme Cihazı ile arama başlattı. Yapılan tüm aramalara rağmen bulguya rastlamayan ekipler, N.G.’nin birlikte yaşadığı kadının, kadının annesini, babasını ve 2 kardeşini gözaltına aldı.

JANDARMADA İTİRAF ETTİ

Jandarmada yapılan sorgulamada, N.G.’nin, birlikte yaşadığı kadının kardeşi tarafından tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü, cesedinin ise parçalara ayrılarak yakılıp Nemrut Dağı eteğindeki araziye atıldığı tespit edildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Nemrut Dağı eteklerinde yapılan incelemelerde, kayıp N.G.’ye ait olduğu değerlendirilen yanmış ve parçalanmış ceset parçalarına ulaşıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)