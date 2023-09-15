Dehşete düşüren ölümle ilgili 3 gözaltı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, uçuruma yuvarlanan araçta boğazı kesilmiş halde bulunan Mustafa Turaç'ın öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli, Bolu'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Antalya’nın Alanya ilçesinde, uçuruma yuvarlanan araçta boğazı kesilmiş halde bulunan 23 yaşındaki Mustafa Turaç’ın öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli, Bolu’da gözaltına alındı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Bektaş Mahallesi’nde uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçta Turaç’ın boğazından bıçaklanmış halde ölü bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliklerini tespit ettikleri şüphelilerin Bolu’da olduğunu belirledi.
Bolu Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların, Bolu’daki işlemlerin ardından Alanya’ya getirileceği öğrenildi. (AA)