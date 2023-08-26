Denetime takıldı, ‘Şimdi ararım ve buraya yığarım’ dedi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Kadıköy'de denetim yaptı. Trafik ekipleri kırmızı ışık ihlali yapan, seyir halinde cep telefonuyla konuşan ve emniyet kemeri takmayan sürücülere toplam 262 bin 252 TL ceza kesildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, Kadıköy Bağdat Caddesi ve sahil yolu üzerinde 00.00 ile 03.00 saatlerin arasında trafik denetimi yaptı.

Ekipler hız ile radar kontrolü, ehliyet, alkol kontrolü, kırmızı ışık ihlali, seyir halinde cep telefonu kullanmak ve emniyet kemeri takmamak gibi ihlallerde bulunan sürücülere cezai işlem uyguladı. Ekipler gece boyunca toplam 557 aracı kontrol etti.

Yapılan kontrollerde; 12 adet abart egzoz, 16 adet radar ve aşırı hız, 1 adet makas atmak, 12 adet film cam, 10 adet alkollü araç kullanma, 11 adet yüksek sesle müzik dinlemek, 2 adet saygısızca araç kullanmak, 6 adet ehliyetsiz araç kullanma, 13 adet teknik değişiklik, 11 adet muayenesiz araç, 1 adet bisiklet, motorlu bisiklet veya skuter aracını taşıt yolunda sürmek, 2 adet emniyet kemeri takmamak, 8 adet kask takmamak, 2 adet sigortasız araç, diğer suçlar da ise 30 adet olmak üzere toplam da 137 adet cezai işlem uygulandı.

Gece boyunca yapılan denetimlerde toplam 262 bin 252 TL tutarında ceza kesildi. Ayrıca 29 araç trafikten men edildi.

‘ŞİMDİ ARARIM VE BURAYA YIĞARIM’

Denetimlere yakalanan ehliyetsiz sürücü C. A., kendisine cezai işlem uygulamak isteyen trafik polis ekiplerine tek tek isim sordu ve görüntü alan basın mensupları için, ‘Bu insan haklarına aykırı bir şey. Çekim izinlerini lütfen gösterebilir misiniz ? Benim şahsi alanlarımı çekme hakkına sahip değiller. Bakın yasada böyle bir şey yok. Şimdi ararım ve buraya yığarım. Mehmet abiyi tanıyor musunuz siz ? Şimdi burada sıkıntı çıkacak, benim onayım olmadan hiç kimse beni çekip basına veremez’ dedi.

Öte yandan, bir ticari taksinin, trafik denetleme şube ekiplerinin yol üzerine koyduğu dubayı ezmesi ve dubanın ticari aracın altından güçlükle çıkma anı da kameralara yansıdı. (DHA)