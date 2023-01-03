Deniz kıyısına yapılan bungalovlara suç duyurusu

Trabzon’da AKP’li Akçaabat Belediyesi, Kıyı Kenar Kanunu'na rağmen deniz kıyısında ticari amaçlı bungalov yapılmasına geçici ruhsat verdi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’nün ruhsatın iptal edilmesi ve inşaatın durdurulmasına yönelik görüş bildirmesine rağmen devam eden inşaatla ilgili Trabzon Ziraat Mühendisleri Odası, suç duyurusunda bulundu.

Elif ÇAVUŞ

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AKP'li Akçaabat Belediyesi, Akçaabat ilçesi Yıldızlı Mahallesi sahilinde şahıs mülkiyetinde bulunan parselde, beş adet bungalov yapılmasına geçici ruhsat verdi.

Kıyı Kenar Kanunu tabi alanda bungalovların inşaatına başlanırken, aynı zamanda deniz doldurularak iki adet dalgakıran yapıldı.

Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Trabzon Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Cemil Pehlivan, ilgili kurumların inşaatın durdurulmasıyla ilgili görüşlerini aktardı.

‘RUHSAT İPTAL EDİLSİN, İNŞAAT DURDURULSUN' DENİLDİ

Yapılan şikayetler üzerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, kıyı kenar kanununa aykırı olarak onaylanan yapının ruhsatının iptal edilmesi, inşaatın ivedilikle durdurulması, yapılan izinsiz dalgakıran ve imalatlara ilişkin işlem yapılması gerektiğini değerlendirdi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ise bungalovları yapan Çinikler Gıda Restoran şirketi tarafından inşaat alanındaki akarsu yatağının kapatıldığını tespit etti ve müdahalenin derhal kaldırılması ile ilgili Akçaabat Belediyesi'ne yazı gönderdi.

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇELİŞKİLİ

Tüm uyarılara rağmen inşaatın devam ettiğini ifade eden Trabzon Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Cemil Pehlivan, AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin kaçak yapı olarak değerlendirmesine rağmen, yılın ilk günü inşaat alanına su bağladığını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi'nin çelişkili kararlar verdiğini ifade eden Pehlivan, “Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürlüğü ‘Buranın ruhsatı iptal edilecek, yıkılıp eski haline getirilecek' diyor. Belediyenin diğer kurumu TİSKİ gidip oraya su bağlıyorsa bunu düşünmemiz lazım” dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

İzinsiz deniz dolgusu ve kaçak yapı inşaatı ile ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını ifade eden Pehlivan, “Trabzon'un yönetimini teslim ettiğimiz yöneticiler, yanlış uygulamalara neden müdahale etmiyor. Şehirlerin giderek daha fazla denize yaklaştığı düşünülse de aslında durum hiç de sanıldığı gibi değil. Çünkü artık o alanlar haksız bir şekilde özel mülkiyete konu alanlar. Ayağınızı denize sokmanızın bir bedeli var. İşletme sahipleri, sahile ev yapan, dolgu yapan şahıs ya da müteşebbis denizi dededen kalma malı gibi sahipleniyor. Bütün bunlar yaşanırken ilgili kamu kurumları, uygulamakta mükellef oldukları kanunları neden uygulamaya koymazlar?” diye konuştu.