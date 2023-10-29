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Denizde açtılar! Tam 1923 metrekare

Kocaeli'nde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarında denizde 1923 metrekarelik dev bayrak açıldı.

Yayınlanma: 15:51 - 29 Ekim 2023 Güncellenme:
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Kocaeli’nde Cumhuriyet’in 100’üncü yılı kutlamaları kapsamında, gönüllü dalgıçlar tarafından denizde 1923 metrekarelik dev bayrak açıldı.

Bayrak açıldığı sırada denizdeki tekne ve gemiler de sirenleri ile kıyıdaki vatandaşları selamladı.

Sekapark sahilinde gerçekleştirilen programda, bayrağın açılmasının ardından 10. Cumhuriyet Koşusu’nun başlangıç düdüğü çaldı.

Koşunun 10 kilometre uzunluğundaki profesyonel parkurunda 15 ülkeden bin 86 sporcunun yarıştı.

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