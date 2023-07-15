Denizde can pazarı! 2 çocuk öldü, 1’i kayıp

Samsun'un Atakum ilçesinde denize giren 4 çocuktan 2'si boğuldu, biri kurtarıldı, kayıp olan bir çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Denizevleri Mahallesi Golf Kulübü mevkisinden aileleriyle denize giren ikiz kardeşler İncilay ve Ahmet Altındal (12) ile akrabaları ve kardeş olan Elif Nur (10) ve Oğuzhan Topçu (12), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Çocukların boğulma tehlikesi geçirdiği fark eden ailelerinin ihbarı üzerine olay yerine sahil güvenlik ve polis kurbağa adamları sevk edildi.

2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

İncilay Altındal ile Elif Nur ve Oğuzhan Topçu, cankurtaran ve polis kurbağa adamlarca sudan baygın halde kıyıya çıkarıldı.

Sağlık ekipleri, kalbi duran İncilay Altındal’ı, sahilde yaklaşık 40 dakika kalp masajı yaparak hayata döndürdü.

Ardından 3 çocuk, kentteki hastanelere kaldırıldı. Çocuklardan İncilay Altındal ile Elif Nur Topçu, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ekipler, kayıp olan Ahmet Altındal’ı arama çalışmalarını sürdürüyor. (AA)

İlginizi Çekebilir 18 yaşındaki Veysi feci şekilde can verdi

İlginizi Çekebilir 40 gün önce evlenmişti! Sercan feci şekilde can verdi