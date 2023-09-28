Denizde ceset bulundu: Günlerdir aranan Açelya olabilir
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde ceset bulundu. Cesedin 25 Eylül’den beri haber alınamayan 17 yaşındaki Açelya Yıldırım’a ait olabileceği düşünülüyor.
Kocaeli’nde Açelya Yıldırım, 25 Eylül’de dershaneye gitmek üzere evden ayrıldı. Kendisinden bir daha haber alınamayan Yıldırım’ın ailesinin kayıp ihbarı üzerine polis ekipleri arama çalışması başlattı. Genç kızın çantası Kandıra’daki Pembe Kayalar mevkisinde bulundu.
Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım'ın bulunması için Kefken açıklarında su üstü ve altında arama çalışması başlattı. Çalışmalar sonucunda, denizde bir kadın cesedi bulundu.
Cesedin Yıldırım'a ait olduğu tahmin edilirken kesin sonuç otopsinin ardından belli olacak. (AA)