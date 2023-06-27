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Denizde elektrik kablosu çeken teknisyen çarpılarak öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz içerisine ışıklandırma için elektrik kablosu çeken elektrik teknisyeni, akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Yaşar ANTER
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Denizde elektrik kablosu çeken teknisyen çarpılarak öldü

Muğla’nın Bodrum ilçesine  bağlı Gündoğan Mahallesi Küçükbük koyundaki bir tesisin iskelesine ışıklandırma için elektrik kablosu döşeyen, bu sırada denize giren 48 yaşındaki elektrik teknisyeni Hakan Ağcagül, elektrik akımına kapıldı. Teknisyen, çevreden duyulan bağırışından sonra denizde hareketsiz kaldı.

İşyeri çalışanları ve vatandaşların denizden çıkardığı Ağcagül, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ağcagül tüm müdahelelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Ağcagül'ün cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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