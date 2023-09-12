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Denizde kaybolan 14 yaşındaki Berat’ın cesedi bulundu

İstanbul Sarıyer'de, 7 Eylül Perşembe günü arkadaşları ile birlikte denize girdikten sonra dalgalara kapılarak kaybolan Berat Keskin'in (14) cesedi, aramaların altıncı gününde bulundu.

Yayınlanma: 15:51 - 12 Eylül 2023 Güncellenme:
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Denizde kaybolan 14 yaşındaki Berat’ın cesedi bulundu

İstanbul’da Kısırkaya Plajı’nda yüzmek için gelen Berat Keskin, dalgalara kapılarak gözden kaybolmuştu. Arama çalışmaları başlatılmış, ancak bir sonuç alınamamıştı.

Arama çalışmalarının altıncı gününde, Kısırkaya Plajı açıklarında Berat Keskin’in cansız bedenine ulaşıldı. Kıyı Emniyeti Arama Kurtarma ekibi tarafından bulunan Keskin’in cansız bedeni, tekneye alınarak kıyıya getirildi.

Berat Keskin’in cesedi, Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. (AA)

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