Denize düşen eşek tekneyle kurtarıldı
Muğla’nın Fethiye ilçesinde denize düşen ve kıyıya çıkamayan eşek tekneyle kurtarıldı.
Fethiye’deki Hüseyin Kaptan Koyu’nda bir eşeğin düştüğü denizden çıkmadığını fark edenler, belediyeden yardım istedi.
İhbar üzerine, bölgeye Fethiye Belediyesi Veteriner Hekimleri ile Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerce tekneye alınan hayvan karaya çıkarıldı.
Veterinerler tarafından müdahale edilen eşek, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. (AA)