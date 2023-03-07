Denizli Emniyet Müdürlüğü binası boşaltıldı

Denizli’de depremsellik incelemesinde çürük çıkan emniyet müdürlüğü binası boşaltıldı. Birimler, müdürlüğün kent merkezindeki diğer yapılarına dağıtıldı.

Selami AYDIN

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6 Şubat depremleri ile birlikte kamu binalarının depremsellik durumları yeniden gündeme gelmişti. Denizli'de 1996 yılında inşası tamamlanan ve 2013 yılında Pamukkale Üniversitesi'nde görevli uzmanların yaptıkları incelemede depreme dayanıklı olmadığı tespit edilen Denizli Emniyet Müdürlüğü binası boşaltıldı.

“TAMAMEN BOŞALTILDI”

Bir ay önce tahliyesine başlanan binaya ilişkin bugün Denizli Emniyet Müdürlüğü'nden yazılı bir açıklama yapılarak tamamen boşaltıldığı duyuruldu. Açıklamada; “İlimiz Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesi 1988/2 sokak No:2'de bulunan Emniyet Müdürlüğü ana binasının depreme dayanıksız olduğu anlaşıldığından, Emniyet Müdürlüğü binasında bulunan birimler ek binalara taşınmıştır” denildi.

“İŞTE BİRİMLERİN YENİ YERLERİ”

Yaklaşık bin polisin görev aldığı binadaki Özel Kalem, KOM, Güvenlik Şube, Asayiş Şubesi, Belge Yönetimi ve Koordinasyon Şubesi, Personel Şube, Hukuk İşleri ve Sosyal Hizmetler Bahçelievler'deki Çevik Kuvvet binasına taşındı. Siber Suçlarla Mücadele, Eğitim, Silah ve Patlayıcı Maddeler, Toplum Destekli Polis ve Özel Güvenlik birimleri Akhan'a, Narkotik Şubesi Pamukkale İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, Olay Yeri İnceleme Şubesi ise ek binaya taşındı.

“YENİ BİNA YAPILACAK”

Denizli polisi boşalttığı binadan önce İstiklal Caddesi'nde 10 Nisan Polis Merkezi olarak anılan Emniyet Müdürlüğü binasını kullanmıştı. Yetersiz gelen binanın da depreme dayanıksız olduğu ortaya çıkmış ve yıkılmıştı. Emniyet Müdürlüğü'nün Denizli Büyükşehir Belediyesi ile yaptığı protokol gereği Kayalar Mahallesi'ne yeni bir hizmet binası inşa edilecek. Eski binanın bulunduğu alan ise belediyeye devredilecek. Yeni binanın bir yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

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