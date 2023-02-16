Denizli Emniyet Müdürlüğü binası depreme dayanıksız olduğu için boşaltılıyor

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler kamu binalarının sağlam olup olmadığını bir kez daha gündeme getirirken, Denizli’de depremsellik testinden geçemeyen İl Emniyet Müdürlüğü binası boşaltılmaya başlandı.

Selami AYDIN

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Kahramanmaraş merkezli olarak geçen 6 Şubat’ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma yol açan depremler, binaların güvenirliğinin bir kez daha sorgulanmasına neden oldu.

Denizli Emniyet Müdürlüğü'nün Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesi'ndeki, depreme dayanıklılığı olmadığı belirlenen binası da bu kapsamda boşaltılmaya başlandı.

Yaklaşık bin polisin görev aldığı binada Emniyet Müdürlüğü'nün bazı birimleri taşınma işlemini tamamladı.

Trafik Tescil Şube Müdürlüğü, santral garaj içinde yer alan DESKİ binasına taşındı. Özel Güvenlik ve Silah Ruhsat şubeleri ise Akhan'daki Trafik Şube Müdürlüğü binasında hizmet vermeye başladı.

Diğer birimler için de Emniyet Müdürlüğü'nün kentteki polis merkezi ve diğer binalarında yer açılıyor.

Hazırlıkların tamamlanması ile birlikte diğer birimlerin de süreç içinde taşınacağı kaydedildi. 8 ay önce Denizli Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokol gereği yeni emniyet müdürlüğü binası Merkezefendi ilçesi Kayalar Mahalesi'nde inşa edilecek.

Tüm birimlerin ihtiyacını karşılayacak nitelikte olacak yeni bina tamamlandıktan sonra eski binanın bulunduğu alan Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne devredilecek. Yeni binanın inşaatının bir yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

DEPREME DAYANIKSIZ OLDUĞU BELİRLENMİŞTİ

1996 yılında inşa edilen Denizli Emniyet Müdürlüğü binası için 2013 yılında Pamukkale Üniversitesi akademisyenleri tarafından depremsellik incelemesi yapılmıştı.

İnceleme sonucu binanın depreme dayanıksız olduğu belirlenmişti.

Denizli polisi, bu yapıdan önce İstiklal Caddesi'nde 10 Nisan Polis Merkezi olarak anılan Emniyet Müdürlüğü binasını kullanmıştı. Yetersiz gelen bu binanın da depreme dayanıksız olduğu ortaya çıkmış ve yıkılmıştı.

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