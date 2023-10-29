Denizli’de binlerce vatandaş fener alayında yürüdü

Denizli’de CHP’li Merkezefendi Belediyesi ve bazı sivil toplum kuruluşlarının organize ettiği fener alayı yürüyüşü saat 19.23’te başladı. Sayıları on bini bulan vatandaşlar 29 Ekim Bulvarı’ndan Lozan Caddesi istikametinde yürüdü.

Selami AYDIN

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Denizli'de Cumhuriyetin 100. kuruluş yılı kutlamalarında fener alayı yürüyüşü gerçekleşti. Denizli Tabip Odası, Denizli Barosu, Eğitim İş Sendikası ve bazı sivil toplum örgütlerinin kurduğu kutlama platformu ile CHP'li Merkezefendi Belediyesi'nin çağrısı sonrası binlerce vatandaş 29 Ekim Bulvarı üzerinde toplandı.

Kalabalık, saat 19.23'te Lozan Caddesi istikametinde yürüyüşe geçti. Marşlar söyleyerek ilerleyen kalabalığa yol boyunca esnaflar ve evlerinden vatandaşlar da eşlik etti. Yürüyüş boyunca korteje katılımlar oldu. Kutlamalara katılan vatandaşların sayısının on bini bulduğu belirtildi. Akkonak Parkı'nın yanından devam eden kalabalık Merkezefendi Kültür Merkezi'ndeki konser alanına ulaştı.

Yürüyüşe TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum, Gelecek Partisi İl Başkanı Aykut Yıldırım ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Konser alanında toplanan kalabalık Volkan Konak konserini izledi.

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