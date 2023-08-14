Denizli’de bir kişi markette tartıştığı eşini vurdu, ardından intihar etti

Denizli’de boşanma aşamasındaki eşiyle bir zincir markette karşılaşan Ahmet U., eşi Elif U.’yu vurduktan sonra intihar etti. Ahmet U. olay yerinde hayatını kaybetti, Elif U. ise yaralandı.

Selami AYDIN

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Denizli'nin Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi’nde saat 19:00 sıralarında silah sesleri duyuldu. Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerindeki bir zincir markete giden Elif U. (47) burada 5 aydır ayrı yaşadığı, boşanma aşamasında olan eşi Ahmet U. (52) ile karşılaştı.

İkili arasında çıkan tartışmanın ardından Ahmet U. yanında getirdiği silahla kaçmak isteyen Elif U.'yu başından vurdu, ardından silahı kendi kafasına dayayarak intihar etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yapılan ilk incelemede Ahmet U.'nun hayatını kaybettiği, Elif U.'nun ise ağır yaralandığı belirlendi.

Elif U., Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Merminin kadının kafasını sıyırdığı öğrenilirken, Elif U.'nun daha önce eşi hakkında üç kez uzaklaştırma kararı aldığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.