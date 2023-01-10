Denizli’de orman yangını

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde akşam saatlerinde çıkan orman yangını arazinin sarp olması nedeniyle kontrol altına alınamıyor. Ekiplerin müdahale ettiği yangından 4 hektarlık alan etkilendi.

Selami AYDIN

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde orman yangını çıktı. Başkarcı Mahallesi'ne bağlı İsrafil Deresi mevkiinde akşam saatlerinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Bölgeye AFAD, Orman Müdürlüğü ve Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi çok sayıda araç ve personel sevk etti.

Ekiplerin ulaşımın olmadığı sarp bölgede devam eden yangını kontrol etmekte zorlandığı kaydedildi. Yerleşim alanlarını tehdit etmeyen ve küçük bir alanda devam eden yangının rüzgarın da etkisiyle büyüme ihtimaline karşılık önlemler alınıyor.

İlk belirlemelere göre 4 hektarlık bir alanı etkileyen yangına arazözlerin ulaşamaması nedeniyle basınçlı su ile müdahale edilemiyor. Orman Bölge Müdürlüğü'nün 30'a yakın aracı alanda çalışma yürütürken itfaiye de 5 arazöz, 4 tanker, yangın söndürme araçları ile çalışmalara katılıyor. İtfaiye ekipleri acil durumlar için bölgede ayrıca su taşıyan diğer ekiplerini hazır bulunduruyor.

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