Rauf Denktaş ölüm yıldönümünde Beylikdüzü’nde anıldı

Beylikdüzü Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı 11’inci ölüm yıldönümünde törenle andı. Törene Rauf Denktaş’ın torunu Pınar Denktaş ile Kıbrıs gazileri de katıldı.

Sozcu.com.tr

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Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde yer alan Rauf Denktaş Anıtı'nda düzenlenen anma programı, çelenk sunma töreni ile başladı. Programa; Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Serdal Mumcu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, Kıbrıs Platformu Başkanı Hasan Taş, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Avcılar Şube Başkanı Nurettin Ağaoğlu, Kıbrıs Kültür Derneği İstanbul Şube Başkanı Zehra Bilge Eray, Rauf Denktaş'ın torunu Pınar Denktaş ile STK temsilcileri ve Kıbrıs gazileri katıldı.

“EMANET ETTİĞİ DAVAYA SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, Denktaş'ın çocukluğunun geçtiği İstanbul'da anılmasından mutlu olduğunu dile getirdi. Çınar, “ Bugün yas tutmak için değil bizlere emanet ettiği davaya sahip çıkacağımızın, kurduğu devleti Atatürk devrimleri yolunda sonsuza dek yaşatacağımızı ve ileriye taşıyacağımızın altını çizmek için buradayız.

Bizler, merhumu bir gün değil, her gün hatırladığımız için buradayız. Onun fikirlerini yaşattığımız için burada toplandık. Onun nezdinde, bu dava uğruna şehit olanları bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize de şükranlarımızı sunuyorum” dedi.

“MİRASINA LAYIK OLMAYA ÇALIŞIYORUM”

Denktaş'ın torunu Pınar Denktaş ise konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı. Törene katılanların alkışlarla destek olduğu Denktaş, “Dedemle ilgili konuşmak, hem gurur duymam hem de onu rahmetle, saygıyla ve hasretle anma fırsatını yarattığı için benim için çok duygusal bir konu.

Onun bıraktığı bu büyük mirası ona layık olarak taşımaya çalışıyorum. Birkaç gün sonra da 99'uncu yaş gününü kutluyor olacaktık. Bizlere bu kadar özen gösterdiğiniz, hatırasını yaşattığınız için hepinize teşekkür ederim. Bundan sonra da onun yolundan gitmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“DENKTAŞ KIBRIS HALKININ KAHRAMANIDIR”

Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Serdal Mumcu “Bir topluluktan bir ulusa, bir ulustan bir devlete kadar tüm toplumlar kendi kaderini kendileri belirler. Bunu belirlerken kendi kahramanını da yaratırlar.

Rauf Denktaş, Kıbrıs halkının kahramanıdır. Türkiye'de, anavatanda belki de en farklı duyguyu yaşayan, en farklı sorumluluğu taşıyan biz dostlarınız olarak, Denktaş'ın aziz hatırasını içimizde hissetmekteyiz” dedi. Kıbrıs Platformu Başkanı Hasan Taş da Denktaş'ın Kıbrıs Türkleri'nin özgürlüğü için yılmadan mücadele eden bir devlet adamı olduğunun altını çizerek “Son nefesinde bile dünyaya, KKTC bağımsız bir devlettir mesajı gönderdi. Kahraman liderimiz, ebedi istirahatgâhında rahat uyu” ifadelerini kullandı.

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