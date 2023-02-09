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Deprem bölgesi donuyor: Her gece eksi değerler…

Deprem felaketini yaşayan bölge soğuk havayla da mücadele ediyor. Geçtiğimiz günlerde yağan kar etkisini kaybetti ancak soğuk havanın süreceği tahmin ediliyor. Özellikle gece saatlerindeki sıcaklık değerleri donduruyor.

Sozcu.com.tr
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Deprem bölgesi donuyor: Her gece eksi değerler…

Ülkemize felaketi yaşatan depremlerin ardından depremzedeleri en çok etkileyen noktalardan biri de soğuk hava. Depremin ilk 2 gününde yer yer yoğun kar yağışının görüldüğü afet bölgesinde kar yağışları durdu ancak soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Tahminlere göre Adana, Hatay ve Kilis’te hava sıcaklıkları sıfır derecenin üzerine çıkarken Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya ve Diyarbakır’da özellikle gece sıcaklıkları eksi değerlerde olacak.

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

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Adana Adıyaman Cuma Cumartesi deprem Diyarbakır Gaziantep Hatay Kahramanmaraş Kilis Malatya Osmaniye Perşembe Şanlıurfa
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