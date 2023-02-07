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Deprem bölgesinde 66 savcı görevlendirildi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla HSK başka illerde görev yapan savcılardan Kahramanmaraş 23, Adıyaman 22 ve Hatay'da 21 olmak 66 ilave savcı görevlendirildi.

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Deprem bölgesinde 66 savcı görevlendirildi

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