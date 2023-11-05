Deprem bölgesinde asbest tehlikesi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Hava Hakkı Platformu tarafından Kahramanmaraş'ta yapılan incelemelerde, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan bölgede asbest tespit edildi.

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Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Hava Hakkı Platformu tarafından 6 Şubat depremlerinin gerçekleştiği bölgede gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre, asbest en fazla Kahramanmaraş kent merkezinde bulundu. Bu bölgeden alınan 21 örneğin 8’inde asbest tespit edildi.

Elbistan’dan alınan 15 örnekten 2’sinde, Adıyaman’dan alınan 30 örneğin de 2’sinde asbest tespit edildi. En dikkat çeken sonuç ise yaklaşık 6 bin kişinin yaşadığı Karacasu Konteyner Kenti’nin olduğu bölgede aktinolit türü asbestin tespit edilmesi oldu.

‘CİDDİ BİR KANSEROJEN MADDE’

Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Tiyekli, asbestin ciddi bir kanserojen madde olduğunu ve havada bulunmaması gerektiğini vurguladı. Ancak ağır hasarlı binaların yıkımının atıkların bertaraf edilmesi yönetmeliğine aykırı bir şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.

Tiyekli, asbest tehlikesinin önemli olduğunu ve yetkililerin bir an önce önlem alması gerektiğini ifade etti. Çalışma sonuçlarının tekrarlanması ve diğer ağır metaller için benzer çalışmaların yapılması gerektiğini belirterek, insanların temiz hava soluma hakkının korunması gerektiğini söyledi. Ayrıca, depremde canlarını kurtaran insanların kanserden ölmemesi gerektiğini dile getirdi. (DHA)

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