Deprem bölgesinde elektrik ve doğalgaz ne zaman gelecek?

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa depremin etkilediği bölgelerde elektrik ve doğalgaz verilemiyor. Konu hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, elektriğin artık daha rahat verebilecek durumda olduğunu, bu konuda kontrollü şekilde hareket edileceğini belirtirken, doğalgazın perşembe itibariyle verileceğini duyurdu.

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Ülke tarihinin en büyük doğal afetlerinden birini yaşayan Kahramanmaraş ve çevre illerinde enkazların yanı sıra vatandaşlar ısınma ve haberleşme konularında da büyük sıkıntılar yaşıyor. Deprem ardından BOTAŞ tarafından tedbir amaçlı doğal gaz akışı durduruldu. Trafolarda da görülen patlamalar nedeniyle elektrikler bu illerde tamamen kesildi.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ NE ZAMAN GELECEK?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay deprem bölgelerinde kesilen elektrik ve doğalgaz hakkında konuştu.

Trafo merkezlerinden 6’sında sorun olduğunu anımsatan Oktay, bunlardan 3’ünün bakımının tamamlandığını, artık elektriğin daha rahat verebilecek durumda olduğunu, bu konuda kontrollü şekilde hareket edileceğini bildirdi.

Haberleşmede de aynı iyileşmenin görüldüğünü aktaran Oktay, elektrik verilemeyen yerlere 1500 civarında jeneratör gönderildiğine, yarın gece itibarıyla bunların tamamının ulaşmış olacağına ve haberleşme sorununun yarın itibarıyla tamamen çözülmüş olacağına dikkati çekti.

Doğal gaz iletimi konusuna değinen Oktay, “Doğal gazın verileceği alanların kontrol edilerek verilmesi gerekiyor, onlar kontrol edilecek, dolayısıyla perşembe günü bu kontrollerle birlikte hemen hemen tüm afet bölgesinde doğal gazı veriyor olacağız inşallah.” dedi. AA