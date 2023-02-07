Deprem bölgesinde hava durumu nasıl?
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7, Elbistan ilçesinde ise 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 10 kentte hasara neden olan depremler sonrasında binalar çöktü, çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Kurtarma çalışmalarının sürdüğü kentlerde soğuk hava etkili oluyor. İste depremin etkilediği kentlerdeki güncel hava sıcaklıkları...
Kahramanmaraş merkezli olan ve Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ile Hatay’ı da etkileyen yıkıcı depremde zorlu hava koşulları da etkili oluyor.
Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre, 10 ilde kar ve yağmur etkili oluyor.
7 ŞUBAT İLLERİN HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE
Kahramanmaraş: Kar yağışlı 3 derece
Osmaniye: Yağmurlu 7 derece
Adıyaman: Kar yağışlı 4 derece
Diyarbakır: Yağmur 9 derece
Kilis: Kar yağışlı 7 derece
Adana: Yağmurlu 11 derece
Şanlıurfa: Kar yağışlı 7 derece
Gaziantep: Karlı 6 derece
Malatya: Kar yağışlı 1 derece
Hatay: Yağmurlu 11 derece