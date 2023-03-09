Deprem bölgesinde madende dinamit patlatılmasına tepki

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir maden ocağında dinamit patlatılmasına depremzedeler, korktuklarını belirterek tepki gösterdi. Maden şirketinin yetkilileri de malzeme talep edildiği için patlatma yapmak zorunda kaldıklarını belirterek ilçe halkından özür diledi.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubatta gerçekleşen 2 depremin derinden etkilediği Hatay’ın İskenderun ilçesinde depremzedelerin yaraları sarılmaya çalışılırken, Modernevler Mahallesi Yarıkkaya mevkinde bulunan maden-taş ocağında dinamit patlatılarak çalışma yapılması paniğe neden oldu.

Depremzedeler, patlama nedeniyle korku yaşadıklarını belirtirken, ilçede birçok binanın hasarlı olması sebebiyle dinamitli çalışmanın başka yıkımlara sebep olabileceğini söyledi. İskenderun Çevre Koruma Derneği Başkanı Nermin Yıldırım da maden ocaklarında dinamit kullanılmasının durdurulması gerektiğini belirterek, “İnsanların sağlığının ve barınma bölgesinin tehlikeye düşürülmemesini talep ediliyoruz” dedi.

Tepkilerin ardından maden şirketi yetkilileri, konteyner sahalarına gerekli olan malzeme için valilik, kaymakamlık ve jandarmanın bilgisi doğrultusunda patlatma yapıldığını, rahatsızlık duyan vatandaşlardan özür dilediklerini bildirdi. (DHA)

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