Deprem bölgesinde son durum… Peş peşe mucize haberler geliyor! Enkazdan sağ çıkarıldılar

Türkiye'yi yıkan Kahramanmaraş depreminin üzerinden 10 gün geçti. Arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu bölgeden peş peşe mucize haberleri geliyor. Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'da 10'dan fazla vatandaşımız enkaz altından sağ çıkarıldı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da büyük yıkıma yol açtı.

Depremin yaşandığı kentlerde arama kurtarma faaliyetleri azalsa da hâlâ tamamına ulaşılamayan enkazlar bulunuyor. Depremin üzerinden 210 saatten fazla geçmesine rağmen zamana karşı yarışın sürdüğü enkazlardan umutlandıran haberler de geliyor…

ADIYAMAN’DA 77 YAŞINDAKİ FATMA TEYZEYİ ENKAZDAN ÇIKARDILAR

AFAD, Gölcük Tersanesi ve jandarma ekipleri, Adıyaman’ın Ali Taş Mahallesi’ndeki 7 katlı Merve Apartmanı’nın enkazından 77 yaşındaki Fatma Güngör’ü 212 saat sonra kurtardı. Ambulansa taşınan Güngör, hastaneye sevk edildi. Enkaz etrafında bekleyen Güngör’ün akrabaları arama kurtarma ekiplerine sarıldı. Kahramanmaraş’ta mucizenin arandığı adreslerden biri de İsabey Apartmanı’nın enkazıydı. Ekiplerin zamanla yarıştığı titiz çalışmanın sonunda depremin 205. saatinde 35 yaşındaki kadın kurtarıldı. Depremden saatler sonra Hatay’da çöken bir binanın enkazından kurtarılan 15 yaşındaki Fatma, kurtarıldıktan parmaklarını gökyüzüne doğrulttu. POLAT ÇİFTİ 203’ÜNCÜ SAATTE ÇIKARILDI

Bursa’dan Kahramanmaraş’a giden BAKUT ekibi, 40 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı Karaman Mahallesindeki 7 katlı Aktaş Apartmanında çalışma yaptıkları sırada, bodrum kattan gelen ses üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı. Enkaz altındakilerle iletişim kuran ekipler, 5 kişilik Polat ailesinden 2 kişinin hayatta olduğunu tespit edince zamanla yarış başladı. Enkazda yaşam koridoru oluşturan BAKUT ekibi, depremden 203 saat sonra, saat 15.30 sıralarında Hidayet Polat ile eşi Muharrem Polat’ı enkazdan sağ olarak çıkardı.

ENKAZDAN YÜRÜYEREK ÇIKTILAR

Polat çiftinin, kurtarılma anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Kurtarma ekibi tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntüde, kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Bursadan Kahramanmaraşa giden BAKUT ekibinin, binanın enkazında ses duyduktan sonra başlattıkları çalışma görülüyor. Görüntüde Polat çiftinin, BAKUT ekibinin elleriyle kazdıkları enkazda oluşturulan yaşam koridorundan yürüyerek çıktığı anlar da yer aldı.

Enkazdan önce Muharrem Polat çıkarken, hemen arkasından da eşi Hidayet Polat geldi. Polat çifti ekipler tarafından alkışlarla karşılandı. Muharrem Polat gözyaşları içerisinde “Çok şükür Allah’ım” diyerek, 9 gün sonra enkazdan kurtulmanın mutluluğunu yaşadı.

HATAY’DA MUCİZE

Hatay’da Cebrail Mahallesi Selvi Apartmanı enkazında çalışma yapan Zonguldak’tan bölgeye giden Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesine bağlı madenciler ve diğer arama kurtarma ekipleri, 26 yaşındaki Emine Akgül’e ulaştı.

Hatay’ın Antakya ilçesinde de depremin 204. saatinde Muna Dabul adlı kadın, binanın enkazından sağ çıkarıldı. İki kadın olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, öğretmen olduğu belirtilen Akgül’ü enkazdan 201 saat sonra kurtardı.

Akgül, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

PEŞ PEŞE MUCİZE….

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta ses ve ısı kaydedilen Pınar Apartmanı enkazında 198’inci saatte büyük bir mucize yaşandı. Ekiplerin saatler süren yoğun çalışması sonrası 17 yaşındaki Muhammed Enes Yeninar’a, ardından da ağabeyi 21 yaşındaki Baki’ye ulaştı.

İki depremzede ambulansla hastaneye sevk edilirken çalışmalarını ara vermeden sürdüren ekipler bir mucize daha arıyor.

BİR GÜZEL HABER DE ADIYAMAN’DAN

Kahramanmaraş’ta Muhammed Enes ve Baki Yeninar kardeşlerin Pınar Apartmanı’nın enkazından çıkarılmasının ardından bir mucize de Adıyaman’da yaşandı. Fırat Sitesi enkazından 18 yaşındaki Muhammed Cafer Çetin sağ olarak çıkarıldı.

KARI KOCA 209’UNCU SAATTE SAĞ ÇIKARILDI

Depremde Hatay’ın Cebrail Mahallesinde bulunan Murat Apartmanı da yıkıldı. Bugün öğle saatlerinde enkazdan ses alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Balıkesir AFAD ve Susurluk Şeker Fabrikası Arama Kurtarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, depremin 209’uncu saatinde karı-koca olan Faez Ghanam ve eşi Fatma’yı enkazdan sağ çıkardı. İlk müdahalenin ardından enkazdan çıkarılan karı-koca, tedavileri için hastaneye kaldırıldı.