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Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda 14 şüpheli tutuklandı

Depremden etkilenen 10 ilde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik yapıldığı tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda 14 şüpheli tutuklandı.

Yayınlanma: 15:42 - 14 Şubat 2023 Güncellenme:
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Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda 14 şüpheli tutuklandı

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