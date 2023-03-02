Deprem bölgesinde yıkılan binalarla ilgili 218 tutuklama

Deprem bölgesinde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik yapılan binalara ilişkin soruşturmalar kapsamında 218 kişi tutuklandı.

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapıldığı öne sürülen binalarla ilgili soruşturma kapsamında 869 şüpheli belirlendi.

Şüphelilerden 218’i tutuklanırken, 298’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Gözaltında bulunan 4 kişinin işlemleri sürerken, 152 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı, 81 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi.

Şüpheli olarak tespit edilenlerden 5’inin yurt dışında olduğu, 31 kişinin ise hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrıca 81 şüpheli de ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

HIRSIZLIK SORUŞTURMALARI

Depremler sonrası bölgede gerçekleştirilen hırsızlık olaylarına ilişkin soruşturmalarda ise 388 vakada 317 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin 206’sı tutuklanırken, 37 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Soruşturmalarda hakkında yakalama kararı çıkarılan sayısı 29, yakalama kararı için araştırılan sayısı 22, gözaltı sayısı 13, ifadeleri alınarak serbest bırakılan sayısı ise 10 olarak kayda geçti. (DHA)

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