Deprem bölgesindeki 10 ilde zorlu hava durumu sürecek

Depremin yanında zorlu hava şartları da bölgeyi etkiliyor. Enkaz altında kurtarılmayı bekleyenleri ve kurtarma çalışması yapanları yoğun olarak etkileyen karlı havanın ilerleyen günlerde de sürmesi bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye ve Adana’da sert hava şartlarının sürmesi bekleniyor.

KAHRAMANMARAŞ: Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta kar yağışının yer yer etkili olması bekleniyor. Bugün en yüksek 3 derece olacak olan kentte, perşembe gününden itibaren hava sıcaklıkları daha da düşecek, kar kuvvetlenecek.

HATAY: Depremden en çok etkilenen şehirlerden olan Hatay’da hava sıcaklıkları bugün en yüksek 10 derece olarak ölçülecek. Yarın sıcaklıkların bir miktar daha düşmesi beklenirken kar beklenmiyor.

GAZİANTEP: Şehirde hava sıcaklığının bugün en yüksek 3 derece olarak ölçülmesi bekleniyor. Yarın hava sıcaklıkları düşecek, cuma gününden itibaren kar etkisini artıracak.

MALATYA: Depremden en çok etkilenen şehirlerden olan Malatya’da bugün en düşük sıcaklık eksi 4 olarak ölçülecek. Kar yağışı bugün kendini gösterecek, cumaya kadar ara verip hafta sonu devam edecek.

ADIYAMAN: Depremin yıktığı kentlerden olan Adıyaman’da bugün karla karışık yağmur, yarın kar bekleniyor. Hava sıcaklıkları çarşamba gününden itibaren daha da düşecek.

KİLİS: Bugün Kilis’te kar yağışı beklenmezken en yüksek sıcaklık 3 derece olarak ölçülecek. Yarından itibaren sıcaklıklarda 4-5 derecelik düşüş bekleniyor.

OSMANİYE: Şehirde bugün en yüksek sıcaklık 10 derece en düşük sıcaklık 4 derece olarak tahmin ediliyor. Yağış beklenmiyor.

ADANA: Depremden etkilenen şehirlerden olan Adana’da yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkları gündüz 11 derece dolaylarında seyredecek.

DİYARBAKIR: Şehirde bugün kar yağışı bekleniyor, hava sıcaklığı en yüksek 5 derece olacak. Yarın dan itibaren hava sıcaklıkları düşecek, kar yağışı artacak.

ŞANLIURFA: Şanlıurfa’da 3 ila 5 derece arasında bir sıcaklık beklenirken yağmur görülecek.

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