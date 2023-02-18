Deprem bölgesindeki iki çocuğun sözlerini aktaran Kılıçdaroğlu: Artık değişmeliyiz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, depremden sonra Kahramanmaraş'ta iki çocukla aralarında geçen diyaloğu paylaştı ve, "Ruhumuz eskisi gibi değil, artık değişmeliyiz" dedi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Depremlerin ardından gittiği Kahramanmaraş’ta iki küçük kızla aralarında geçen diyaloğa değinen CHP lideri, “Hiçbirimiz artık eskisi gibi değiliz. Ben de aynı insan değilim. Ruhumuz eskisi gibi değil artık. İçimizde açılan derin yaraları iyileştirmek ve bir daha bu acıları yaşamamak için, artık değişmeliyiz” ifadelerini kullandı.

“BABAMIZ OARADA NE OLUR KURTARIN”

Kılıçdaroğlu’nun paylaşımında yer verdiği videoda ise şu ifadeler yer aldı;

*Kahramanmaraş’a gittiğimizde iki küçük çocuk geldi, ‘Babamız orada, sesleri geliyor ne olur kurtarın’ dedi. İstanbul’dan ekipler vardı onlara söyledik ilgilenmeleri için.

*İki kız çocuğu ağlayarak babalarının kurtarılmalarını istiyorlardı. Sonradan öğrendim babaları kurtarılamamış.

*Acıları yaşayan insanlar, acılara tanıklık eden insanlar onların ruhlarını derinliklerinde taşırlar. Hiçbirimiz eskisi gibi değiliz aslında.

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