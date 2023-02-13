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Deprem bölgesindeki yağmalarla ilgili 97 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede gerçekleşen hırsızlık, yağma, dolandırıcılık olaylarına ilişkin soruşturmalarda 11 ilde 97 şüpheli tutuklandı.

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Deprem bölgesindeki yağmalarla ilgili 97 kişi tutuklandı

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