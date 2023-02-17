Deprem bölgesinden büyük göç

Deprem sonrası yaşanan koordinasyonsuzluk, yardımlara rağmen barınma ve beslenme sorununu engelleyemedi. 10 ilden İstanbul, Ankara ve İzmir’e bü-yük göç var.

Sayime BAŞÇI

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KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin yaratığı ağır yıkım ve özellikle barınma ve beslenme sorunlarının ardından 10 ilden büyük göç başladı. Depremden en çok etkilenen ve 13.4 milyona ulaşan 10 ilin nüfusu hızla diğer büyük şehirlere kayıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından “Halihazırda kamu yurtları ve oteller olmak üzere 1.6 milyon depremzedenin barınma ihtiyacını karşılamış durumdayız. Tahliyeler ve kendi imkanlarıyla 2 milyon 200 vatandaşımızın bölge dışına çıktığını değerlendiriyoruz” açıklamasını yapmıştı. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan 10 ilden özellikle İstanbul Ankara ve İzmir'e her gün yüzlerce seferin düzenlendiğini ve büyük tahliyelerin yaşandığını kaydetti.

ADRES İSTANBUL VE ANKARA

Artık sefer düzeninin kalmadığını ve şehirlerarası otobüs şirketlerinin dolmuşlarda olduğu gibi yolcuyu alıp, otobüsü doldurduktan sonra yola çıktığını kaydeden Özcan, “Malatya otogarı tıklım tıklım. Artık sefer düzeni kalmadı. Boş otobüs olunca hemen dolup yola çıkıyor. Bütün otobüsler dolu vaziyette İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir'e taşınıyor. Mersin, Antalya'ya giden de var ama seferler daha az” dedi. Özcan, bölgede yaşayan şoförlerde de can kayıplarının olduğunu ve yaşanan şoför sıkıntısının yollarda büyük hayati riskler de yarattığını kaydetti. Bütün firmaların risk altında kaldığını ve şoförlüğün ayrı bir meslek olduğunu aktaran Özcan, tüm şirketlerin otobüs için şoför aradığını ve bölgeden çok büyük bir akın olduğunu ifade etti.

77.871 kişiyi tahliye etti

Deprem sonrası ilk günden bu yana tahliye çalışmalarını gerçekleştiren Pegasus Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada ise, “6-15 Şubat 2023 tarihlerinde afet bölgelerinden (Adana, Adıyaman, Kayseri, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Elazığ, Malatya, Hatay) 410 uçuş gerçekleştirdi. Bu bölgelerden tahliye edilen yolcu sayısı ise 77 bin 871 oldu. Bu rakam 15 Şubat 2023 saat 09.30'a kadar gerçekleşen uçuşlardır. Tahliye uçuşları devam etmektedir” denildi.

Seferler bini aştı

Tahliyelere devam eden Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan resmi açıklamada ise “6-15 Şubat tarihleri arasında 1.135 sefer ile 203 bin 942 kişilik arama kurtarma ve yardım ekiplerini deprem bölgelerine ulaştırdık. Afetin yaşandığı günden bu zamana kadar 1.110 sefer ile 200 bin 357 kişinin tahliyesini gerçekleştirdik. Ayrıca 15 Şubat 2023 tarihinde planlanan 93 sefer ile 16 bin 808 kişinin tahliyesi gerçekleştirildi” ifadeleri kullanıldı.