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Deprem bölgesinden İstanbul’a getirilen 1199 yaralının tedavisi sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 14 bin 216 hastadan 1199'unun tedavisi çeşitli hastanelerde sürerken, 13 bin 17 kişi taburcu edildi.

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Deprem bölgesinden İstanbul’a getirilen 1199 yaralının tedavisi sürüyor

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 6 Şubat’taki depremlerde enkazda kalarak yaralanan afetzedeler, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul’a getirildi.

Yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınarak, kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerine sevk edildi.

Kente getirilen 14 bin 216 yaralıdan 13 bin 17’si taburcu edilirken, 1199 depremzedenin tedavisi sürüyor. (AA)

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